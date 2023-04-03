Медтехнопарк погасил долги перед налоговой

Арбитражный суд Новосибирской области оставил иск о признании АО «Инновационный медико-технологический центр медицинский технопарк» (медтехнопарк) банкротом без рассмотрения. Согласно информации на сайте суда, с ходатайством о возврате заявления обратился истец - межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 17 по Новосибирской области. Причиной послужило частичное погашение задолженности ответчиком.

С иском в суд налоговая служба обратилась 23 марта, сумма заявленных требований составила 1,1 млн руб. Как писал «Ъ-Сибирь» ранее, к медтехнопарку уже подавались заявления о банкротстве. В 2020 году такое заявление также подавала налоговая из-за задолженности в 2,3 млн руб. – суд прекратил производство, так как медтехнопарк выплатил долг.

Проект Новосибирского медтехнопарка реализован в рамках федерального концессионного соглашения в социальной сфере с Минздравом России. Совладельцы АО «Инновационный медико-технологический центр (медицинский технопарк)» — ООО «Инокор» и ООО «Техинком».

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Лолита Белова