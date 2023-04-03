Россия и Турция разработали маршруты экстрадиции граждан транзитом

Россия вместе с Турцией проработала пути транзитной перевозки при экстрадиции через третьи страны. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«Благодаря тесному взаимодействию с компетентными органами Румынии удалось добиться решения о выдаче злоумышленника, доставка которого в Москву была осуществлена в январе 2023 года сотрудниками ФСИН России и НЦБ Интерпола МВД России транзитом через территорию Турецкой Республики. Практика транзитной перевозки выдаваемых лиц через третьи страны отработана с компетентными органами данного государства и активно применяется»,— сообщили в пресс-службе ведомства «РИА Новостям».

В ведомстве пояснили, что работа по экстрадиции, в том числе разработка новых маршрутов, проводится «с учетом складывающихся реалий». В пресс-службе дополнили, что Россия по-прежнему выполняет свои обязательства по экстрадиции граждан перед другими странами.

Накануне Генпрокуратура сообщила, что в первом квартале 2023 года страны Запада отказали в 19 запросах об экстрадиции со стороны России. В ведомстве утверждают, что восемь из них было выдано «по политическим причинам»: по два отказа от Италии и Польши, по одному — от Австрии, Болгарии, Германии и Румынии.

Олеся Павленко