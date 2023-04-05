Новая опасность хорошо известной ящерицы

Трехлетняя девочка по имени Лена ела печенье на пляже — просто сидела с родителями, они приехали к морю в отпуск. Неподалеку бродила ящерица — обыкновенная игуана, каких полным-полно в Коста-Рике. Внезапно игуана бросилась и выхватила у Лены печенье, попутно прокусив ей палец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: birgit pohl / unsplash.com Фото: birgit pohl / unsplash.com

Девочка заплакала, родители же поспешили показать ее местным врачам. Ранку они осмотрели, ничего опасного не нашли, дезинфицировали укус и на всякий случай прописали Лене антибиотик амоксициллин: в ротовой полости у игуан часто обнаруживается сальмонелла. Еще игуана слегка ядовита, но для людей, даже в детском возрасте, ее яд неопасен.

(В рунете гуляет история о домашней игуане, которая преданно таскалась за хозяином, после того как укусила его за палец. Он расчувствовался, а оказалось, что таково поведение этих ящериц: яд их действует долго, надо приглядывать за жертвой, чтобы не упустить момента, когда она начнет умирать.)

Спустя пять месяцев после возвращения из отпуска родители Лены обнаружили на тыльной стороне ее руки заметную припухлость. Три месяца они наблюдали, как припухлость увеличивается в размерах,— а потом припухлость превратилась в нарыв.

Лену срочно повезли в приемный покой детской больницы при Стэнфордском университете (штат Калифорния, США). Ультразвуковое исследование показало, что в руке у девочки образовалось нечто похожее на ганглиозную кисту — опухоль, заполненную жидкостью из сустава или сухожильного влагалища. Однако локализация новообразования и симптомы, вызванные его появлением, были нехарактерны для такой кисты.

Лена поступила в хирургию, где сделали операцию и удалили из руки двухсантиметровое в диаметре толстостенное образование. Оно было окружено гноем. Микроскопическое исследование показало, что вокруг образования ткани уже некрозировались.

Лабораторное исследование содержимого образования показало, что это Mycobacterium marinum — микобактерия, вызывающая нечто вроде туберкулеза у рыб и инфицирующая кожу у людей. Эта бактерия нечувствительна к обычным антибиотикам, так что амоксициллин и не мог на нее подействовать. Лене прописали рифампицин и кларитромицин — к счастью, девочка хорошо откликнулась на терапию, и вскоре болезнь была побеждена.

По данным авторов исследования из Стэнфорда, Лена — первый человек, у которого укус игуаны закончился инфицированием Mycobacterium marinum. Странность этого случая состоит в том, что эта микобактерия предпочитает для развития более низкие температуры, чем температура человеческого тела, не выше 30 градусов Цельсия,— такая как раз может быть в теле холоднокровной игуаны.

По материалам European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases.

Ольга Грибова