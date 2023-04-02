Из затопленной паводком колонии строгого режима в Брянске вывезли заключенных

Территорию колонии строгого режима №1 в Володарском районе Брянска затопило из-за паводков. Во дворе колонии установили трапы для передвижения. Осужденных 1 апреля начали этапировать в другие колонии Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН.

«Осуществлено этапирование всех осужденных в другие учреждения уголовно-исполнительной системы, расположенные на территории Брянской области»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

В Брянске с 30 марта ввели режим чрезвычайной ситуации из-за резкого повышения воды в реках Десна и Болва. Колония строгого режима №1 находится вблизи реки Десны, на улице Комарова.

Как сообщает Newsbryansk, полная эвакуация колонии проводится только в случае подъема воды в Десне до уровня 6 м — с 1994 года такого не происходило.

Уровень воды продолжает расти: пик воды в реках ожидается 3 апреля. В Брянской области в зоне подтопления находится около 800 домов. Сильные паводки этой весной начались еще в 33 субъектах: затопило села Новгородской, Тульской, Рязанской областей.

Анастасия Ларина