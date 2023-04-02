Число украинских беженцев в ЕС со статусом временной защиты превысило 5 млн

Количество беженцев с Украины, получивших статус временной защиты в странах Евросоюза, по состоянию на 28 марта превысило 5 млн человек. Это следует из данных Комитета ООН по делам беженцев.

Больше всего украинских беженцев среди стран ЕС, граничащих с Украиной, осело в Польше (1,5 млн), Чехии (500 тыс.), Болгарии (155 тыс.), Румынии (123 тыс.) и Словакии (112 тыс.).

Среди других стран ЕС больше всего украинцев осело в Германии (922 тыс.), Великобритании (191 тыс.), Италии (173 тыс.), Испании (171 тыс.), Франции (118 тыс.), Австрии (94 тыс.) и Нидерландах (89 тыс.).

Всего в странах ЕС было зарегистрировано 8,1 млн беженцев с Украины. При этом около 11,3 млн украинских беженцев, покинувших страну после начала военного конфликта, уже вернулись обратно на Украину.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина