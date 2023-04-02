В Супсехе из-за сломанного электрооборудования загорелся дом

В Супсехе загорелась одноэтажная жилая постройка площадью 144 кв. м. Причиной пожара стала аварийная работа электрооборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о пожаре на улице Лермонтова поступило спасателям в 11:34. Через семь минут на место прибыло первое пожарное подразделение. В 12 часов пожар был локализован, а еще через 1,5 часа полностью ликвидирован.

По сообщению МЧС, погибших и пострадавших нет. В ликвидации пожара участвовали 17 человек и пять единиц техники.

Примерно в это же время пожар произошел в станице Платнировская Кореновского района. Там загорелось три частных дома и три хозяйственные постройки на площади 400 кв. м.

Татьяна Ручкина

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