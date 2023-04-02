На Пермском тракте машину разорвало в ДТП, два человека погибли

В Свердловской области на Пермском тракте произошло ДТП с двум погибшими. По данным портала Е1, в 10 км от Ачита легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. От удара легковую машину разорвало на части.

Как прокомментировали в пресс-службе региональной ГИБДД, водитель автомобиля ВАЗ-2115 по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF. «В результате ДТП на месте до прибытия бригады скорой помощи погибли водитель и пассажир легкового автомобиля», — рассказали в ГИБДД.

Напомним, вчера на автодороге «Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское» в аварии погибли два человека, еще трое пострадали. Причиной ДТП стало также то, что водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной.

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