На свердловской трассе в ДТП погибли два человека, еще трое пострадали

В Свердловской области на 75 км автодороги «Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское» в ДТП погибли два человека, еще трое пострадали. Как рассказали в региональной ГИБДД, по предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с Hyundai Solaris.

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В результате аварии водитель, три пассажира Daewoo Nexia и водитель Hyundai Solaris с травмами были доставлены в больницу Режа. Впоследствии водитель и пассажир автомобиля Daewoo Nexia скончались в реанимации. Сейчас полицейские устанавливают личности людей, попавших в аварию.

«Госавтоинспекция призывает водителей выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, не совершать опасных маневров, создающих угрозу безопасности дорожного движения», — прокомментировали в региональной ГИБДД.

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