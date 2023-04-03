«Ростов» взял меньшинством

Субботними осечками «Спартака», сыгравшего в 21-м туре вничью с «Ахматом», и «Динамо», уступившего «Сочи», воспользовались другие претенденты на высокие места в чемпионате России, игравшие в воскресенье с аутсайдерами. Ближайший преследователь лидера первенства «Зенита» «Ростов», несмотря на не реализованный в первом тайме пенальти и удаление, справился — 2:1 — на своем поле с «Торпедо», ЦСКА на выезде одолел на выезде — 2:0 — «Факел», а «Краснодар», тоже в гостях, разгромил — 6:0 — «Химки».

Очередной тур российского чемпионата увенчал любопытный матч. Соперники представляли противоположные ниши в иерархии первенства, но сюжет скучному «бумажному» раскладу не соответствовал. Наоборот, вышел он перченым.

«Торпедо» играло против «Ростова» с только что назначенным новым главным тренером — Пепом Клотетом, хотя ничего испанского в его футболе, конечно, не просматривалось. Такой же, как обычно, футбол — не такой уж скверный с точки зрения плотности, трудолюбия, но без контроля мяча и искры. Впрочем, и «Ростову» ее долго не хватало — полчаса с лишним шла какая-то рутинная игра без намеков на взрыв.

И вдруг на ровном месте случилось ЧП. Эпизод был безобидным. Угловой ростовчан, борьба их форварда Николая Комличенко с Максимом Турищевым — обычная, без намеков на грубость. Кто тут кого завалил, со стороны понять было нереально,— старались оба. Но судья Алексей Амелин пошел смотреть повтор и показал на одиннадцатиметровую отметку. Из глаз Клотета в эти секунды хлестали снопы огня, смешанные с недоумением.

Правда, все для «Торпедо» обошлось благодаря вратарю Егору Бабурину. Пенальти в исполнении Дмитрия Полоза, уже 14-й ростовский пенальти в чемпионате, он отразил бесподобным прыжком в угол.

А вскоре «Торпедо» превратилось в фаворита матча. Данил Глебов въехал в ногу Ивана Енина настолько бесцеремонно и жестко, что его подкат-то как раз не требовал внимательного изучения с помощью VAR. Удаление было чистейшим, а «Ростов» лишился капитана и стержневого игрока середины поля. По идее, он должен был терпеть до паузы, чтобы во время нее переосмысливать тактику. Но сразу после того, как Глебов ушел в раздевалку, ростовчане развернули веер атаки, а Андрей Лангович пальнул с двух с половиной десятков метров в верхний угол.

Следующий ростовский дальний удар, уже после отдыха, был еще эффектнее. Евгений Чернов стрелял примерно с той же дистанции, что и Лангович, но подстроившись под летящий на него после торпедовского выноса мяч, что усложняло задачу. Однако справился с ней защитник так, будто постоянно репетирует трюк.

«Торпедо», казалось отправленное в глубокий нокаут, однако тут же подарило собственный шедевр. Давид Караев отправил мяч в девятку мягким «парашютиком» и вернул интригу, которая, правда, в неординарный результат не трансформировалась. «Ростов» выиграл и, отставая от «Зенита» на семь очков, на три оторвался от «Спартака».

До ростовчан в заключительный день 21-го тура свои матчи провели еще два клуба, которые выглядят претендентами на медали чемпионата. Встречались они, так вышло, с оппонентами, располагающимися в таблице непосредственно перед «Торпедо», то есть тоже аутсайдерами, мечтающими лишь о том, чтобы уцелеть в премьер-лиге, но это все-таки были разные игры.

«Краснодар», который чуть подотстал от головной группы, разнес «Химки» со счетом 6:0. Но едва ли такая победа тянула на большую доблесть, учитывая стойкое ощущение, что у «Химок» сейчас все настолько не в порядке, что будет чудом, если они вдруг все-таки выплывут.

Матч ЦСКА с «Факелом» был иным по стилистике. Воронежцы на своем поле держались вполне пристойно. Чтобы все было совсем хорошо, не хватало мелочей вроде аккуратности. Речь о том эпизоде в первом тайме, когда после ввода мяча из аута армеец Иван Обляков рванул в штрафной от Ираклия Квеквескири, а через мгновение упал как подкошенный. Арбитр Павел Кукуян сначала отнесся к падению совершенно индифферентно. В его лице и движениях невозможно было разглядеть хоть малейшие признаки сомнений насчет того, было тут нарушение или не было. Нет, Кукуян не собирался останавливать игру. А Обляков между тем уселся на газон, словно решил в знак протеста устроить сидячую забастовку. И был, как выяснилось, прав. Спустя несколько минут VAR обнаружил зацеп со стороны Квеквескири, а Федор Чалов забил пенальти.

Невезучий нарушитель вполне мог реабилитироваться за свою ошибку сразу после перерыва. Квеквескири классно подстроился под мяч, классно пробил, но угодил в перекладину. И ЦСКА своего не упустил, еще разок поразив цель. К взятию ворот привела выстраданная в муках фланговая атака, которой не дал пропасть впустую высоченный Антон Заболотный, добравшийся головой до навеса на такой высоте, что большинство игроков и не пытались бы до мяча дотянуться. А на его скидку выскочил очень энергичный в этот день Обляков.

Выиграв, ЦСКА перебрался на четвертую строчку таблицы. А его отставание от замыкающего тройку «Спартака» теперь составляет всего три очка.

Алексей Доспехов