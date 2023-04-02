Глава города в Курской области и председатель горсовета прошли подготовку в ЧВК «Вагнер»

В лагере ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае прошли семидневную подготовку глава города Льгова Курской области Алексей Клемешов и спикер местного горсовета Юрий Скоблев. Информацию об этом подтвердили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По словам господина Клемешова, он впервые за два года «позволил себе» взять девять дней отпуска, чтобы провести часть из них на базе подготовки ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае. Отправился туда чиновник вместе с председателем горсовета депутатов Юрием Скобелевым.

«Хочу выразить особую благодарность руководителю ЧВК Евгению Пригожину и губернатору Курской области Роману Старовойту за уникальную возможность, доступную всем желающим курянам, пройти такие курсы. Отдельно благодарю инструкторов, которые к каждому находят подход и передают знания и боевой опыт, раскрывая те возможности человеческой выносливости, о которых их подопечные даже не подозревали, - заявил господин Клемешов. - За семь коротких дней эти люди отдают все силы, передают годами наработанные знания, чтобы сохранить вам жизнь, в случае участия в боевых действиях. Считаю, что каждому, кто готов защищать нашу Родину, свой дом, нужно воспользоваться такой возможностью и получить эти бесценные знания».

Владимир Зоркий