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В Воронежской области прощаются с двумя участниками специальной военной операции

В администрации Бутурлиновского района Воронежской области сообщили о гибели 18 ноября 2022 года при проведении специальной военной операции рядового Александра Письеукова.

По данным районных властей, Александр Письеуков родился 22 апреля 1988 года в Новохоперском районе. В 2005-м получил аттестат о среднем общем образовании в Долиновской школе и поступил в Бутурлиновский механико-технологический колледж по специальности «техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей». Затем отслужил в армии. «Когда пришло время выполнить свой священный долг перед Родиной, он встал на ее защиту»,- отметили в администрации района.

Сегодня прощаются и с мобилизованным из Грибановского района, наводчиком оператора, ефрейтором Сергеем Ереминым. В администрации района сообщили, что он родился и вырос в Верхнекарачанском сельском поселении. После окончания школы получил профессию автомеханика. Прошел военную службу по призыву в Вооруженных силах РФ, а затем переехал в Борисоглебск. В период частичной мобилизации Сергей Еремин вновь отправился на военную службу. Погиб на территории Донбасса при выполнении боевых задач. Похоронили бойца на малой Родине.

На минувшей недели власти Бутурлиновского районарассказывали также о прощании со старшим прапорщиком Александром Сердюковым. Ему было 39 лет, а в зону СВО боец отправился как доброволец, был в передовой роте танковой дивизии.

Владимир Зоркий

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