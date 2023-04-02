В шести областях Украины объявлена воздушная тревога

В Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных вооруженным силам страны частях Запорожской и Херсонской областей объявлена воздушная тревога.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, сигнал тревоги в регионах прозвучал в промежутке с 10:12 по 10:14 мск и действует до сих пор.

О взрывах в этих областях пока не сообщалось. Издание «Cтрана.ua» пишет о взрывах в Константиновке на подконтрольной Украине территории ДНР.

Что происходит на 403-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».