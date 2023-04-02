The Wall Street Journal потребовала от России освободить журналиста Гершковича, задержанного в Екатеринбурге

Редакция американского издания The Wall Street Journal назвала арест своего журналиста Эвана Гершковича, которого задержали из шпионаж в Екатеринбурге, жестоким оскорблением свободной прессы. Представители газеты потребовала освободить журналиста.

«The Wall Street Journal требует немедленно освободить нашего коллегу Эвана Гершковича, выдающегося журналиста, который был задержан при осуществлении репортерской деятельности в России. Ни один репортер никогда не должен быть задержан просто за то, что он выполняет свою работу»,— говорится в сообщении газеты. Пресс-релиз об этом опубликован на сайте издательской фирмы Dow Jones (издатель газеты). Представители издания также заявили, что дело господина Гершковича «должно вызвать возмущение у всех свободных людей и правительств во всем мире».

Напомним, корреспондент московского бюро американской газеты The Wall Street Journal гражданин США Эван Гершкович был задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже 30 марта. По версии следствия, он собирал информацию о деятельности уральских оборонных предприятий. Российские власти отметили, что он был взят с поличным. Лефортовский суд Москвы арестовал мужчину по ст.276 УК РФ.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Урал» «Журналиста приняли как разведчика».

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