В Екатеринбурге прошли «Игры вызова легенд»

Международные соревнования по гимнастическим видам спорта «Игры вызова легенд» прошли в Екатеринбурге с 26 марта по 1 апреля. Вечером в субботу, 1 апреля, в Центре художественной и эстетической гимнастики состоялось торжественное закрытие с гала-концертом. В нем приняли участие олимпийские чемпионы Давид Белявский и Анастасия Татарева, чемпионы Европы и мира Руслан Зубаиров и Виктор Гречухин. Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин вручил представителям стран-участниц специальные кубки «Игр вызова легенд».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международные соревнования по гимнастическим видам спорта «Игры вызова легенд» в Екатеринбурге

Фото: Валерия Князева Международные соревнования по гимнастическим видам спорта «Игры вызова легенд» в Екатеринбурге

Фото: Валерия Князева

В «Играх вызова легенд» участвовало более 2,5 тыс. спортсменов из Армении, Алжира, Белоруссии, Китая, Кипра, Израиля, Казахстана, Киргизии, Монголии, Сирии, Узбекистана и России. Соревнования проходили по четырем видам: художественной гимнастике, спортивной гимнастике, спортивной аэробике и спортивной акробатике. Было разыграно 600 комплектов медалей. Лидером по первым местам стали российские гимнасты. По данным организаторов, за семь дней соревнования посетили 50 тыс. человек.

С 19 по 31 августа в Екатеринбурге пройдет международный фестиваль университетского спорта. Соревнования состоятся по 14 видам спорта, включая художественную гимнастику. Планируется, что участие в соревнованиях примут более 240 вузов из 94 стран. Количество спортсменов составит 3,4 тыс. человек.

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Валерия Князева