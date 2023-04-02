Bloomberg: уход западных трейдеров усилит контроль РФ за глобальными поставками продовольствия

Уход зерновых трейдеров Viterra и Cargill с российского рынка усилит контроль Москвы за глобальными поставками продовольствия, пишет Bloomberg в материале со мнениями экспертов на этот счет. По мнению агентства, решение компаний Запада может привести к тому, что России «будет проще использовать экспорт зерна в качестве инструмента геополитического влияния».

Как предполагает Bloomberg, уход трейдеров может привести к росту прибыли России, экспорт российского зерна «по большей части останется в руках отечественных и финансируемых государством компаний». Основными покупателями России являются страны на Ближнем Востоке и в Африке.

О решении международных зерновых трейдеров Viterra и Cargill сократить бизнес в России стало известно в конце марта. По информации «Ъ», Viterra может продать долю в терминале «Тамань», которым владеет совместно с «Деметра-Холдинг», дочерняя структура «Витерра Рус» и терминал в Ростове-на-Дону могут быть переданы менеджменту.

Кроме того, как сообщали источники «Ъ», сократить бизнес в России также может Louis Dreyfus. По данным Bloomberg и «Интерфакса», вопрос изучает трейдер ADM.

О причинах ухода трейдеров — в материале «Ъ» «Уборка зерновых трейдеров».

Леонид Уварчев