Зеленский ввел санкции против уральских заводов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 144-й бронетанкового ремонтного завода в Екатеринбурге, Серовского механического завода и Верхнетуринского машиностроительного завода. Ограничения в отношении первых двух рассчитаны на десять лет, в отношении третьего — на пять лет. Указ опубликован на сайте президента Украины.

Бронетанковый ремонтный завод в Екатеринбурге обслуживает бронетехнику, Серовский механический завод производит нефтедобывающее, геологоразведочное и горнорудное оборудование, Верхнетуринский машиностроительный завод - оружие, боеприпасы, электротехнику.

Также санкции ввели против 300 физических и 141 юридического лица. В частности, в список попал президент Сирии Башар Асад, премьер-министр страны Хусейн Арнус и глава МИДа Фейсал Микдад. Санкции включают в себя блокировку активов этих людей и компаний на Украине, запрет на въезд в страну и другие ограничения.

Ранее президент Украины ввел санкции в отношении уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова и других российских детских омбудсменов. В санкционный список также внесли уполномоченного из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Данило Трубицына.

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