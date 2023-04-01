Валерий Гартунг и Яна Лантратова обнародовали информацию о доходах

Партия «Справедливая Россия – за правду» опубликовала сведения о доходах представляющих ее в Госдуме депутатов, в том числе парламентариев от Челябинской области – Валерия Гартунга и Яны Лантратовой.

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Как следует из декларации Валерия Гартунга, за минувший год его доход составил 6,522 млн руб. В собственности депутата земельный участок площадью 9,8 тыс. кв. м, жилой дом площадью 672,6 кв. м. и автомобиль Mercedes Benz CL. Также в безвозмездном пользовании находится жилой дом площадью 110 кв. м.

Яна Лантратова за прошлый год заработала 6,305 млн руб. Из декларации следует, что недвижимости и автомобиля в ее собственности нет, в безвозмездном пользовании две квартиры площадью 97 и 33 кв. м.

По итогам прошлого года Валерий Гартунг декларировал доход почти 31 млн руб., доход его жены Марины Гартунг, указанный в декларации, составлял 181 млн руб. Яна Лантратова по итогам 2022 года задекларировала доход 3,698 млн руб., ее супруг – 4,666 млн.