Предприятия ОПК получат компенсации за работников, переезжающих в пределах региона

Предприятиям оборонно-промышленного комплекса компенсируют затраты на выплату зарплаты сотрудникам, переехавшим к ним для работы из других муниципальных образований в пределах региона. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Субсидия, которую получат работодатели, равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на количество трудоустроенных. Выплачивается она четыре раза — каждые три месяца после трудоустройства работника.

Список организаций, а также список востребованных профессий утверждают руководители регионов. Ключевое требование — предприятие должно входить в реестр организаций ОПК, который ведет Минпромторг, уточнили в пресс-службе правительства.

«Ведомости» сообщали, что Минтруд предложил субсидировать зарплаты переезжающих сотрудников ОПК. Для финансовой поддержки таких сотрудников ведомство хотело выделять работодателю 262 188 руб. на человека в год. Кроме того, господин Мишустин называл запуск программ льготного арендного жилья для работников ОПК в числе главных целей, поставленных для повышения благосостояния россиян.

Лаура Кеффер