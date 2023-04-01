Депутатов Липецкого облсовета могут лишать мандата за прогулы

Внесены поправки в закон о статусе депутата Липецкого областного совета, которые, в частности, устанавливают новое основание для досрочного прекращения полномочий парламентария. Впредь, если народный избранник отсутствовал на заседаниях облсовета на протяжении полугода без уважительных причин, он лишается мандата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Теми же самыми поправками для депутатов, работающих на непостоянной основе, установлены новые правила подачи деклараций. В облсовете уточнили, что 31 парламентарий сегодня совмещает депутатскую деятельность с основной работой. Порядок декларирования доходов и имущества для них теперь упрощен.

Таким депутатам нужно подавать декларации только при избрании в облсовет, а также заполнять их, если в течение отчетного года были совершены крупные сделки (превышающие общий доход депутата и его второй половины за три предшествующих года). Если подобные сделки не совершались, парламентарий должен лишь уведомить об этом соответствующую комиссию облсовета. В нем подчеркнули, что изменения внесены для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Аналогичные поправки в закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» были приняты Госдумой в феврале 2023 года.

Отчитываться о доходах по-новому областные депутаты, работающие на непостоянной основе, будут уже по итогам 2022 года.

Депутаты какой облдумы отчитались о самых высоких заработках за 2021 год, в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий