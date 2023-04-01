Депутатов Липецкого облсовета могут лишать мандата за прогулы

Внесены поправки в закон о статусе депутата Липецкого областного совета, которые, в частности, устанавливают новое основание для досрочного прекращения полномочий парламентария. Впредь, если народный избранник отсутствовал на заседаниях облсовета на протяжении полугода без уважительных причин, он лишается мандата.
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Теми же самыми поправками для депутатов, работающих на непостоянной основе, установлены новые правила подачи деклараций. В облсовете уточнили, что 31 парламентарий сегодня совмещает депутатскую деятельность с основной работой. Порядок декларирования доходов и имущества для них теперь упрощен.
Таким депутатам нужно подавать декларации только при избрании в облсовет, а также заполнять их, если в течение отчетного года были совершены крупные сделки (превышающие общий доход депутата и его второй половины за три предшествующих года). Если подобные сделки не совершались, парламентарий должен лишь уведомить об этом соответствующую комиссию облсовета. В нем подчеркнули, что изменения внесены для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Аналогичные поправки в закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» были приняты Госдумой в феврале 2023 года.
Отчитываться о доходах по-новому областные депутаты, работающие на непостоянной основе, будут уже по итогам 2022 года.
Депутаты какой облдумы отчитались о самых высоких заработках за 2021 год, в материале «Ъ-Черноземье».