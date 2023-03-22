Депутаты липецкого облсовета на непостоянной основе не будут сдавать декларации уже в этом году

Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению липецкого облсовета рекомендовал утвердить на ближайшей сессии поправки к закону «О статусе депутата Липецкого областного совета». Речь идет об изменении правил подачи деклараций для депутатов на непостоянной основе (таких в региональном парламенте 31 из 42) для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Теперь депутаты, имеющие другое основное место работы, будут подавать декларации только в двух случаях: при избрании в облсовет и при совершении в отчетном году крупных сделок (превышающих общий доход парламентария и его супруги за три предшествовавших года), сообщили в облсовете. Если декларации подаваться не будут, депутат должен уведомить об этом комиссию облсовета.

«Отчитываться о доходах по-новому депутаты, работающие на непостоянной основе, будут уже по итогам 2022 года»,— сообщили в облсовете.

Также теперь сведения о доходах и имуществе будут размещаться на сайте облсовета «в обобщенном виде», «без персональных данных, позволяющих идентифицировать лицо».

Владимир Зоркий

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