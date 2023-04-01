Российский боец Токов нокаутировал канадца Гибсона на турнире Bellator

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Токов победил Лэнса Гибсона-младшего из Канады в рамках турнира Bellator 293. Бой в легком весе состоялся в Темекуле (Калифорния), россиянин нокаутировал соперника на 62-й секунде первого раунда.

Для 26-летнего Токова это уже восьмая победу в ММА при двух поражениях. В прошлом бою в октябре 2022 года на турнире Bellator 286 он проиграл новозеландскому бойцу Джей-Джею Уилсону по решению судей. Для 28-летнего Гибсона это первое поражение при семи победах.