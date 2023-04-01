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Коммерсантъ FM
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МВД Украины завершает формирование подразделений «Гвардии наступления»

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко объявил о приостановке приема заявок на вступление в «Гвардию наступления». По его словам, все подразделения практически полностью сформированы.

«Мы получили несколько десятков тысяч заявок на вступление в "Гвардию наступления". Люди обращались со всех регионов нашего государства. Это добровольное движение, на которое сейчас есть спрос общества»,— сказал господин Клименко в эфире телемарафона (цитата по «Укринформ»).

Всего сформировано восемь подразделений. Министр отметил, что сейчас продолжается формирование резервных групп, так как осталось много заполненных анкет и заявок.

«Гвардию наступления» готовят к боям за территории, которые контролирует Россия. Министр считает, что подразделения смогут также проводить «стабилизационные мероприятия» после того, как контроль над территориями перейдет Киеву.

В распоряжение украинской армии в марте поступили первые партии западных танков и другой бронетехники. Минобороны Германии отчиталось о прибытии в страну 18 немецких Leopard 2. Три такие же машины пришли из Португалии. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал и о появлении на украинской земле британских танков Challenger 2. По сообщениям западных СМИ, контрнаступление Киева может начаться в ближайшие недели.

Подробнее — в материале «Ъ» «Киев расстроен наступательно».

Леонид Уварчев

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