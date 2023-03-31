В Феодосии начальника управления капстроя подозревают в махинациях при строительстве объекта ЖКХ

В Феодосии возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями начальником управления капитального строительства при возведении сливной станции. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Крыму.

По данным следствия, женщина подписала акт выполненных работ, по которому подрядчик «Компания «Климат-Сервис» получил 54 млн руб. При этом чиновнице было известно, что фактически данные работы не выполнены. Позднее женщина подписала еще один акт. На основании документа сделали перерасчет и дополнительно из государственных средств выплатили подрядчику еще 16 млн руб. за невыполненные работы.

Подозреваемую задержали сотрудники УЭБиПК МВД России по Республике Крым. Ей предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия). Расследование продолжается.

Анастасия Донскова

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