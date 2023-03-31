Суд отложил рассмотрение иска доборовольца к военкомату Татарстана

Казанский гарнизонный военный суд отложил рассмотрение иска Айрата Абдуллина. Он частвовал в спецоперации РФ на Украине в составе добровольческого батальона «Алга», однако по истечении срока своего контракта не смог получить увольнение. В связи с этим господин Абдуллин просил суд обязать воинскую часть и военкомат Татарстана рассмотреть его рапорты.

«Дело отложили на 12 апреля. Потому что пока нет никаких сведений от воинской части, получили ли они извещение о суде»,— рассказал «Ъ» адвокат заявителя Лаврентий Сичинава.

Как сообщал «Ъ», по словам Айрата Абдуллина, он заключил контракт с воинской частью на четыре месяца — с 9 июля по 9 ноября 2022 года. По истечении срока контракта доброволец написал рапорт о предоставлении ему отпуска с последующим увольнением. Документ подписали командир роты и командир батальона, однако командование бригады рапорт не подписало. Из-за «неопределенной ситуации» доброволец «за свой счет покинул место службы» и вернулся в Казань и 25 декабря направил рапорт в военный комиссариат республики, попросив «разобраться с создавшейся ситуацией», но там на его обращение не ответили.

Лаврентий Сичинава рассказал «Ъ», что бойца уже вызывали следственные органы, где Айрат Абдуллин написал объяснительную, почему оставил часть. При этом, по данным адвоката, в отношении некоторых добровольцев уже возбудили уголовные дела. Часть 5 статьи 337 УК РФ, введенная 24 сентября 2022 года, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"