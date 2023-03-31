Общественные активисты заявили о недоверии чиновникам правительства Ульяновской области

В пятницу вечером в Ульяновске состоялся митинг представителей общественности, вставших на защиту территории бывшего суворовского училища.

В своей резолюции, принятой единогласно, участники митинга заявили, что расположенная в самом центре города территория бывшего суворовского училища, переданная Министерством обороны РФ в августе прошлого года Ульяновску вместе с комплексом исторических зданий, представляет собой «значительную историко-культурную ценность», и ульяновцы изначально выступали за использование этой территории «исключительно в общественных интересах» путем создания на ней «историко-культурно-образовательного пространства для сохранения исторического наследия и патриотического воспитания будущих поколений». Выступающие заявили, что «резкое неприятие общественности Ульяновска вызывает намерение городских властей использовать указанную территорию в коммерческих целях, передав ее под жилую застройку, магазины, парковки, хостелы и торгово-офисные центры».

Они потребовали «немедленно прекратить любые действия, направленные на реализацию планов жилищного строительства» на этой территории, обеспечить срочные мероприятия по обеспечению сохранности исторических зданий, а также «выразить недоверие помощнику губернатора Ольге Мельниковой, начальнику управления по охране объектов культурного наследия Денису Герасимову, заместителю губернатора Игорю Эделю» и «поставить вопрос об их служебном соответствии».

Митинг проходил в местном гайд-парке, где не требовалось согласование мэрии, однако имелось ограничение по численности – не более 100 человек. Всего участников митинга на два человека меньше допустимого предела. Полиция проведению публичного мероприятия не мешала.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», в феврале стало известно, что региональная правительственная комиссия в конце декабря 2022 года провела закрытое совещание, на котором было принято решение придать проекту строительства элитного жилкомплекса на части территории бывшего суворовского училища (компания «СЗ Премьера») статус «масштабного», что позволяет получить участки под строительства без конкурсных процедур.

Сергей Титов, Ульяновск