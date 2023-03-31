Первый результат реализации проекта утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом заводе в Норильске ожидается уже осенью. Об этом сообщил глава «Норникеля» Владимир Потанин. Строительство объекта нейтрализации завершено на 75%. «Четвертый квартал, начиная с октября, тот период, когда можно будет попробовать первый результат. Первая сера будет поймана. И с этого момента начнется реальное сокращение выбросов серы в атмосферу. Я уверен, что все это здесь почувствуют. Мы не только об этом отчитаемся, но и это почувствуем»,— сказал Потанин. «Серная программа» — проект утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом и Медном заводах.

Совет директоров Qiwi по итогам 2022 года решил не распределять дивиденды, сообщила компания. Как пояснили в Qiwi, в связи с сохраняющимися проблемами инфраструктуры фондового рынка, возникшими в результате введения санкций в отношении российского Национального расчетного депозитария, группа не видит возможности организовать выплату дивидендов или выкуп акций с обеспечением равных возможностей для всех акционеров.

Банк «Интеза» сообщил клиентам, что не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если это произошло по вине банков-контрагентов или предприятий связи. Соответствующий пункт был внесен в договор об оказании услуг банка. Изменения вступят в силу с 14 апреля, сообщила пресс-служба кредитной организации. В последнее время россияне испытывают проблемы с трансграничными переводами чрез систему SWIFT, так как западные банки ужесточили проверки и лимиты на их проведение.