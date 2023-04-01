«Мы видим не ту Европу, ради которой сражались»

«В прошлом народы, товарищи по оружию, лет через 5–10 после войны расходились в разные стороны... Теперь мы имеем возможность избежать ошибок прежних поколений и обеспечить прочный мир. Люди жаждут мира и радости... Я возлагаю свои надежды на замечательного президента Соединенных Штатов и на маршала Сталина, в которых мы найдем поборников мира и которые, разбив наголову противника, поведут нас на борьбу против нищеты, беспорядков, хаоса, гнета. В противном случае океаны крови окажутся напрасными и поруганными».

Из тоста на обеде в ходе Крымской конференции в феврале 1945 года.