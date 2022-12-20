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Глава Удмуртии планирует посетить мобилизованных жителей в зоне СВО

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил намерение съездить в зону специальной военной операции. Об этом глава региона заявил во время ежегодного доклада в госсовете Удмуртии о положении в республике.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Наши бойцы, которые несколько месяцев проходили подготовку, передислоцируются и отправляются выполнять поставленные задачи. В соответствии с их запросом на новом уже месте нам нужно обеспечить их всем, что может потребоваться дополнительно. Отдельно обращаюсь к команде минздрава: проработайте вопрос о возможности направления врачей в новое место дислокации, конечно, если это будет необходимо. Но я думаю, что так нужно сделать. Предыдущие две поездки показали, что это вовремя и нужно для наших ребят»,— поручил Александр Бречалов.

Кроме того, глава региона призвал министерства социальной политики и здравоохранения, депутатов и глав городов и муниципальных образований «качественно вести работу со всей ответственностью». « Что значит качественно? Это сиюминутно отвечать на все запросы семей и родных наших ребят, участвующих в специальной военной операции»,— подчеркнул глава региона.

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