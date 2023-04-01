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Пять в одном

В Москве в преддверии летнего сезона проходят транспортные выставки

В эти выходные в «Экспоцентре» на Красной Пресне проходит одновременно пять выставочных мероприятий, так или иначе посвященных разным видам транспорта. На выставке «Мотовесна» можно увидеть главным образом мотоциклы, а на «Motorsport Expo» — гоночную технику, «Едрайв» демонстрирует, что происходит с электротранспортом в России, а «Активный отдых» — где можно активно в России отдыхать, «Велокульт» же именуется «выставкой индивидуального транспорта». Фоторепортаж с этих мероприятий — в галерее «Автопилота».

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Среди участников «Мотовесны 2023» такие компании как Benelli, Voge, Bajaj, Stels, Baltmotors, Minsk и многие другие, ранее известные и неизвестные в России

Среди участников «Мотовесны 2023» такие компании как Benelli, Voge, Bajaj, Stels, Baltmotors, Minsk и многие другие, ранее известные и неизвестные в России

Фото: Анна Килимник

Помимо байков на «Мотовесне» представлены квадроциклы, запчасти и экипировка

Помимо байков на «Мотовесне» представлены квадроциклы, запчасти и экипировка

Фото: Дмитрий Гронский

Традиционно в рамках весенней мотовыстаки проводится Moscow Custom &amp; Tuning Show, где выставляют свои кастомы талантливые кастомайзеры и мастера тюнинга. Это одно из самых интересных мероприятий этого уикэнда в «Экспоцентре»

Традиционно в рамках весенней мотовыстаки проводится Moscow Custom & Tuning Show, где выставляют свои кастомы талантливые кастомайзеры и мастера тюнинга. Это одно из самых интересных мероприятий этого уикэнда в «Экспоцентре»

Фото: Анна Килимник

Организаторы «Motorsport Expo» призвали посетителей поддержать пилотов и гонщиков, которые лишились возможности участвовать в мировых чемпионатах

Организаторы «Motorsport Expo» призвали посетителей поддержать пилотов и гонщиков, которые лишились возможности участвовать в мировых чемпионатах

Фото: Дмитрий Гронский

И действительно, выставки всегда были самым простым способом пообщаться с представителями индустрии автоспорта

И действительно, выставки всегда были самым простым способом пообщаться с представителями индустрии автоспорта

Фото: Дмитрий Гронский

Среди участников «Motorsport Expo» в этом году — команда «КАМАЗ-мастер» и Российская Дрифт Серия

Среди участников «Motorsport Expo» в этом году — команда «КАМАЗ-мастер» и Российская Дрифт Серия

Фото: Дмитрий Гронский

В выставочных залах представлено много сувенирной продукции и товаров народного потребления

В выставочных залах представлено много сувенирной продукции и товаров народного потребления

Фото: Анна Килимник

Многие спортивные автомобили имеют уникальную раскраску

Многие спортивные автомобили имеют уникальную раскраску

Фото: Дмитрий Гронский

Многие стенды имеют уникальное оформление

Многие стенды имеют уникальное оформление

Фото: Анна Килимник

Один из шоу-стопперов — реактивный автомобиль «100Як» от команды «Падонки Инжиниринг»

Один из шоу-стопперов — реактивный автомобиль «100Як» от команды «Падонки Инжиниринг»

Фото: Дмитрий Гронский

Впрочем, здесь много шоу-стопперов

Впрочем, здесь много шоу-стопперов

Фото: Дмитрий Гронский

В списке культурной программы — выступление членов команды мотофристайлеров «Шоу Безумцев»

В списке культурной программы — выступление членов команды мотофристайлеров «Шоу Безумцев»

Фото: Дмитрий Гронский

Многие экспонаты напоминают транспортные средства героев антиуторпии «Безумный Макс»

Многие экспонаты напоминают транспортные средства героев антиуторпии «Безумный Макс»

Фото: Дмитрий Гронский

Путешественник, автогонщик и телеведущий Андрей Леонтьев и его дочь, автогонщица Мария Леонтьева показали в рамках выставки «ЕДрайв» свой рекордный автомобиль «Сарма», недавнего участника «Дней скорости на льду Байкала»

Путешественник, автогонщик и телеведущий Андрей Леонтьев и его дочь, автогонщица Мария Леонтьева показали в рамках выставки «ЕДрайв» свой рекордный автомобиль «Сарма», недавнего участника «Дней скорости на льду Байкала»

Фото: Дмитрий Гронский

Выставки — хорошее место, чтобы себя показать, других посмотреть и обменяться опытом

Выставки — хорошее место, чтобы себя показать, других посмотреть и обменяться опытом

Фото: Анна Килимник

На выставке можно наблюдать, как изменился транспорт за последнее время: где еще увидишь винтажную технику рядом с современной

На выставке можно наблюдать, как изменился транспорт за последнее время: где еще увидишь винтажную технику рядом с современной

Фото: Дмитрий Гронский

Среди участников — художники, которые выбирают объектом своей живописи и графики автомобили, мотоциклы и прочую технику. Чтобы не терять времени даром, они тут же рисуют с натуры

Среди участников — художники, которые выбирают объектом своей живописи и графики автомобили, мотоциклы и прочую технику. Чтобы не терять времени даром, они тут же рисуют с натуры

Фото: Анна Килимник

Другие же продают уже готовые полотна

Другие же продают уже готовые полотна

Фото: Дмитрий Гронский

Вообще, в эти выходные в «Экспоцентре» можно приобрести самые разные товары транспортной тематики

Вообще, в эти выходные в «Экспоцентре» можно приобрести самые разные товары транспортной тематики

Фото: Анна Килимник

Или найти кастом-мастера, чтобы индивидуализировать свой мотоцикл

Или найти кастом-мастера, чтобы индивидуализировать свой мотоцикл

Фото: Анна Килимник

Как и положено авто- и мотовыставкам, на стендах — много малоодетых девушек для привлечения внимания

Как и положено авто- и мотовыставкам, на стендах — много малоодетых девушек для привлечения внимания

Фото: Дмитрий Гронский

Ничего личного — это просто бизнес

Ничего личного — это просто бизнес

Фото: Анна Килимник

В рамках выставки «Велокульт» можно увидеть интересную историческую экспозицию советских шоссейных велосипедов

В рамках выставки «Велокульт» можно увидеть интересную историческую экспозицию советских шоссейных велосипедов

Фото: Анна Килимник

А также современные кастомизированные велосипеды

А также современные кастомизированные велосипеды

Фото: Анна Килимник

Выставки открыты до 2 апреля

Выставки открыты до 2 апреля

Фото: Анна Килимник

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Среди участников «Мотовесны 2023» такие компании как Benelli, Voge, Bajaj, Stels, Baltmotors, Minsk и многие другие, ранее известные и неизвестные в России

Фото: Анна Килимник

Помимо байков на «Мотовесне» представлены квадроциклы, запчасти и экипировка

Фото: Дмитрий Гронский

Традиционно в рамках весенней мотовыстаки проводится Moscow Custom & Tuning Show, где выставляют свои кастомы талантливые кастомайзеры и мастера тюнинга. Это одно из самых интересных мероприятий этого уикэнда в «Экспоцентре»

Фото: Анна Килимник

Организаторы «Motorsport Expo» призвали посетителей поддержать пилотов и гонщиков, которые лишились возможности участвовать в мировых чемпионатах

Фото: Дмитрий Гронский

И действительно, выставки всегда были самым простым способом пообщаться с представителями индустрии автоспорта

Фото: Дмитрий Гронский

Среди участников «Motorsport Expo» в этом году — команда «КАМАЗ-мастер» и Российская Дрифт Серия

Фото: Дмитрий Гронский

В выставочных залах представлено много сувенирной продукции и товаров народного потребления

Фото: Анна Килимник

Многие спортивные автомобили имеют уникальную раскраску

Фото: Дмитрий Гронский

Многие стенды имеют уникальное оформление

Фото: Анна Килимник

Один из шоу-стопперов — реактивный автомобиль «100Як» от команды «Падонки Инжиниринг»

Фото: Дмитрий Гронский

Впрочем, здесь много шоу-стопперов

Фото: Дмитрий Гронский

В списке культурной программы — выступление членов команды мотофристайлеров «Шоу Безумцев»

Фото: Дмитрий Гронский

Многие экспонаты напоминают транспортные средства героев антиуторпии «Безумный Макс»

Фото: Дмитрий Гронский

Путешественник, автогонщик и телеведущий Андрей Леонтьев и его дочь, автогонщица Мария Леонтьева показали в рамках выставки «ЕДрайв» свой рекордный автомобиль «Сарма», недавнего участника «Дней скорости на льду Байкала»

Фото: Дмитрий Гронский

Выставки — хорошее место, чтобы себя показать, других посмотреть и обменяться опытом

Фото: Анна Килимник

На выставке можно наблюдать, как изменился транспорт за последнее время: где еще увидишь винтажную технику рядом с современной

Фото: Дмитрий Гронский

Среди участников — художники, которые выбирают объектом своей живописи и графики автомобили, мотоциклы и прочую технику. Чтобы не терять времени даром, они тут же рисуют с натуры

Фото: Анна Килимник

Другие же продают уже готовые полотна

Фото: Дмитрий Гронский

Вообще, в эти выходные в «Экспоцентре» можно приобрести самые разные товары транспортной тематики

Фото: Анна Килимник

Или найти кастом-мастера, чтобы индивидуализировать свой мотоцикл

Фото: Анна Килимник

Как и положено авто- и мотовыставкам, на стендах — много малоодетых девушек для привлечения внимания

Фото: Дмитрий Гронский

Ничего личного — это просто бизнес

Фото: Анна Килимник

В рамках выставки «Велокульт» можно увидеть интересную историческую экспозицию советских шоссейных велосипедов

Фото: Анна Килимник

А также современные кастомизированные велосипеды

Фото: Анна Килимник

Выставки открыты до 2 апреля

Фото: Анна Килимник

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