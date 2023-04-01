Пять в одном

В эти выходные в «Экспоцентре» на Красной Пресне проходит одновременно пять выставочных мероприятий, так или иначе посвященных разным видам транспорта. На выставке «Мотовесна» можно увидеть главным образом мотоциклы, а на «Motorsport Expo» — гоночную технику, «Едрайв» демонстрирует, что происходит с электротранспортом в России, а «Активный отдых» — где можно активно в России отдыхать, «Велокульт» же именуется «выставкой индивидуального транспорта». Фоторепортаж с этих мероприятий — в галерее «Автопилота».
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