Пять в одном

В эти выходные в «Экспоцентре» на Красной Пресне проходит одновременно пять выставочных мероприятий, так или иначе посвященных разным видам транспорта. На выставке «Мотовесна» можно увидеть главным образом мотоциклы, а на «Motorsport Expo» — гоночную технику, «Едрайв» демонстрирует, что происходит с электротранспортом в России, а «Активный отдых» — где можно активно в России отдыхать, «Велокульт» же именуется «выставкой индивидуального транспорта». Фоторепортаж с этих мероприятий — в галерее «Автопилота».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Среди участников «Мотовесны 2023» такие компании как Benelli, Voge, Bajaj, Stels, Baltmotors, Minsk и многие другие, ранее известные и неизвестные в России Фото: Анна Килимник Помимо байков на «Мотовесне» представлены квадроциклы, запчасти и экипировка Фото: Дмитрий Гронский Традиционно в рамках весенней мотовыстаки проводится Moscow Custom & Tuning Show, где выставляют свои кастомы талантливые кастомайзеры и мастера тюнинга. Это одно из самых интересных мероприятий этого уикэнда в «Экспоцентре» Фото: Анна Килимник Организаторы «Motorsport Expo» призвали посетителей поддержать пилотов и гонщиков, которые лишились возможности участвовать в мировых чемпионатах Фото: Дмитрий Гронский И действительно, выставки всегда были самым простым способом пообщаться с представителями индустрии автоспорта Фото: Дмитрий Гронский Среди участников «Motorsport Expo» в этом году — команда «КАМАЗ-мастер» и Российская Дрифт Серия Фото: Дмитрий Гронский В выставочных залах представлено много сувенирной продукции и товаров народного потребления Фото: Анна Килимник Многие спортивные автомобили имеют уникальную раскраску Фото: Дмитрий Гронский Многие стенды имеют уникальное оформление Фото: Анна Килимник Один из шоу-стопперов — реактивный автомобиль «100Як» от команды «Падонки Инжиниринг» Фото: Дмитрий Гронский Впрочем, здесь много шоу-стопперов Фото: Дмитрий Гронский В списке культурной программы — выступление членов команды мотофристайлеров «Шоу Безумцев» Фото: Дмитрий Гронский Многие экспонаты напоминают транспортные средства героев антиуторпии «Безумный Макс» Фото: Дмитрий Гронский Путешественник, автогонщик и телеведущий Андрей Леонтьев и его дочь, автогонщица Мария Леонтьева показали в рамках выставки «ЕДрайв» свой рекордный автомобиль «Сарма», недавнего участника «Дней скорости на льду Байкала» Фото: Дмитрий Гронский Выставки — хорошее место, чтобы себя показать, других посмотреть и обменяться опытом Фото: Анна Килимник На выставке можно наблюдать, как изменился транспорт за последнее время: где еще увидишь винтажную технику рядом с современной Фото: Дмитрий Гронский Среди участников — художники, которые выбирают объектом своей живописи и графики автомобили, мотоциклы и прочую технику. Чтобы не терять времени даром, они тут же рисуют с натуры Фото: Анна Килимник Другие же продают уже готовые полотна Фото: Дмитрий Гронский Вообще, в эти выходные в «Экспоцентре» можно приобрести самые разные товары транспортной тематики Фото: Анна Килимник Или найти кастом-мастера, чтобы индивидуализировать свой мотоцикл Фото: Анна Килимник Как и положено авто- и мотовыставкам, на стендах — много малоодетых девушек для привлечения внимания Фото: Дмитрий Гронский Ничего личного — это просто бизнес Фото: Анна Килимник В рамках выставки «Велокульт» можно увидеть интересную историческую экспозицию советских шоссейных велосипедов Фото: Анна Килимник А также современные кастомизированные велосипеды Фото: Анна Килимник Выставки открыты до 2 апреля Фото: Анна Килимник Следующая фотография 1 / 25 Среди участников «Мотовесны 2023» такие компании как Benelli, Voge, Bajaj, Stels, Baltmotors, Minsk и многие другие, ранее известные и неизвестные в России Фото: Анна Килимник Помимо байков на «Мотовесне» представлены квадроциклы, запчасти и экипировка Фото: Дмитрий Гронский Традиционно в рамках весенней мотовыстаки проводится Moscow Custom & Tuning Show, где выставляют свои кастомы талантливые кастомайзеры и мастера тюнинга. Это одно из самых интересных мероприятий этого уикэнда в «Экспоцентре» Фото: Анна Килимник Организаторы «Motorsport Expo» призвали посетителей поддержать пилотов и гонщиков, которые лишились возможности участвовать в мировых чемпионатах Фото: Дмитрий Гронский И действительно, выставки всегда были самым простым способом пообщаться с представителями индустрии автоспорта Фото: Дмитрий Гронский Среди участников «Motorsport Expo» в этом году — команда «КАМАЗ-мастер» и Российская Дрифт Серия Фото: Дмитрий Гронский В выставочных залах представлено много сувенирной продукции и товаров народного потребления Фото: Анна Килимник Многие спортивные автомобили имеют уникальную раскраску Фото: Дмитрий Гронский Многие стенды имеют уникальное оформление Фото: Анна Килимник Один из шоу-стопперов — реактивный автомобиль «100Як» от команды «Падонки Инжиниринг» Фото: Дмитрий Гронский Впрочем, здесь много шоу-стопперов Фото: Дмитрий Гронский В списке культурной программы — выступление членов команды мотофристайлеров «Шоу Безумцев» Фото: Дмитрий Гронский Многие экспонаты напоминают транспортные средства героев антиуторпии «Безумный Макс» Фото: Дмитрий Гронский Путешественник, автогонщик и телеведущий Андрей Леонтьев и его дочь, автогонщица Мария Леонтьева показали в рамках выставки «ЕДрайв» свой рекордный автомобиль «Сарма», недавнего участника «Дней скорости на льду Байкала» Фото: Дмитрий Гронский Выставки — хорошее место, чтобы себя показать, других посмотреть и обменяться опытом Фото: Анна Килимник На выставке можно наблюдать, как изменился транспорт за последнее время: где еще увидишь винтажную технику рядом с современной Фото: Дмитрий Гронский Среди участников — художники, которые выбирают объектом своей живописи и графики автомобили, мотоциклы и прочую технику. Чтобы не терять времени даром, они тут же рисуют с натуры Фото: Анна Килимник Другие же продают уже готовые полотна Фото: Дмитрий Гронский Вообще, в эти выходные в «Экспоцентре» можно приобрести самые разные товары транспортной тематики Фото: Анна Килимник Или найти кастом-мастера, чтобы индивидуализировать свой мотоцикл Фото: Анна Килимник Как и положено авто- и мотовыставкам, на стендах — много малоодетых девушек для привлечения внимания Фото: Дмитрий Гронский Ничего личного — это просто бизнес Фото: Анна Килимник В рамках выставки «Велокульт» можно увидеть интересную историческую экспозицию советских шоссейных велосипедов Фото: Анна Килимник А также современные кастомизированные велосипеды Фото: Анна Килимник Выставки открыты до 2 апреля Фото: Анна Килимник