Визит мэра Краснодара в школу ЖК «Достояние»

Новая школа в районе в семейном квартале “Достояние” готовится к открытию. Ход её строительства сегодня проинспектировал глава города Евгений Наумов.

Теперь современная и комфортная школа рядом с домом - больше не мечта для молодых родителей, которые купили квартиру в семейном квартале “Достояние”. Школу на 1550 мест жители квартала ожидали к августу 23 года, но, по традиции, ГК “ЮгСтройИнвест” сдает новый объект раньше срока - в апреле. Большие учебные классы, два спортивных зала, столовая для младших и старших классов, актовый зал - все помещения просторные и светлые. А значит детями и учителям здесь будет комфортно. Это отметил и глава города Евгений Наумов в ходе своего рабочего визита.

В новой школе застройщик уделил особое внимание игровым и спортивным пространствам. Есть театральная студия, зал хореографии, кабинет 3D-моделирования и робототехники. На прилегающей территории - футбольное поле, беговые дорожки, площадки для игры в баскетбол и волейбол, а также полоса препятствий. Новая школа будет оснащена всем необходимым для полноценного развития детей.

“Социальные объекты - важнейшая часть инфраструктуры микрорайонов. Поэтому мы по традиции, заложенной генеральным директором группы компаний "ЮгСтройИнвест" Ивановым Юрием Ивановичем, начинаем их строительство сразу вместе с жилыми домами. Новая школа на 1550 мест в семейном квартале "Достояние" получилась современной, многофункциональной и качественной. Она будет оснащена всем необходимым для полноценного развития детей. Сейчас на территории квартала работает детский сад на 300 мест. И совсем скоро откроется второй по счету детский-ясли. Поэтому с уверенностью можно сказать, что семейный квартал "Достояние" станет одним из самых социально обеспеченных районов города - рассказал заместитель генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.

Такая социальная ориентированность группы компаний “ЮгСтройИнвест” — результат многолетнего опыта в строительстве жилых микрорайонов Краснодара, Ставрополя и Ростова-на-Дону. За 19 лет работы застройщик возвел 22 социальных объекта: 6 школ и 16 детских садов. А совсем скоро в их числе будет новая школа на 1550 мест и детский сад ясли на 300 мест в семейном квартале "Достояние".

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Застройщик - ООО «СУ-10 ЮСИ КУБАНЬ».

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