Эксперт: девелоперские проекты в Ростове-на-Дону выходят на новый уровень потребительской привлекательности

Современные тренды жилой недвижимости нацелены на создание максимально удобных и функциональных пространств для жизни. Об этом заявил руководитель отдела продаж федерального девелопера «Неометрия» в Ростове-на-Дону Александр Жилин на конференции «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы», организованной Единым ресурсом застройщиков (ЕРЗ.РФ).



В своем выступлении он подчеркнул, что сегодня девелоперский продукт должен выходить за рамки «продаем квадратные метры» и стремиться к концепции «продаем новый уровень жизни». Поэтому мастер-планирование, «умные» технологии, продуманные дворы со всей необходимой инфраструктурой, улучшенные планировки и современная архитектура зданий становятся ключевыми факторами, которые определяют спрос на новостройки.

Александр Жилин отметил, что одним из ярких примеров такого подхода стал проект клубного дома «Вместе», который реализует федеральный девелопер «Неометрия» в Ростове-на-Дону. Клубный дом сочетает в себе инновационные технологии и исключительный уровень сервиса, что создает уникальное пространство для жизни. От других жилых комплексов в Ростове-на-Дону клубный дом отличается повышенным уровнем безопасности, применением smart-технологий, выгодной локацией, круглосуточным консьерж-сервисом и современной дворовой территорией. Кроме того, застройщик совместно с международным архитектурным бюро Oleg Klodt Architecture & Design разработал дизайн для лобби. Проект входной группы обладает целостной композицией, благодаря тщательно продуманным деталям.

«Все эти аспекты делают клубный дом «Вместе» максимально привлекательным для самых требовательных покупателей и добавляют проекту эксклюзивности. Мы воплотили идеи высокотехнологичного дома, продуманной архитектурной концепции и современного подхода к сервису для исключительного качества жизни», – сообщил руководитель отдела продаж «Неометрии» в Ростове-на-Дону.

Именно высокое качество реализации и детальная проработка проекта позволила клубному дому «Вместе» получить диплом от Единого ресурса застройщиков за «Решения, повышающие потребительскую привлекательность новостройки». Проект оценивался по ряду показателей, включающих: мощение пешеходных дорожек, озеленение внутренней территории кустарниками и деревьями, дворовую спортивную площадку с воркаут-зоной, архитектурную подсветку фасадов и индивидуальный дизайн входных групп.

Кроме того, в январе 2023 года клубный дом «Вместе» занял первое место среди новостроек Ростовской области в общероссийском рейтинге портала ЕРЗ «ТОП жилых комплексов». В 2022 проект стал призером в конкурсе «ТОП ЖК – 2022» в номинации «Лучшие входная группа и подъезд», а также включен в «Реестр умных новостроек» с присвоение класса сертификации – С. Такой класс получают новостройки с дополнительными сервисами и расширенными опциями: интеграцией с ГИС ЖКХ автоматизированного поквартирного учета, общедомовой видеодомофонией, тревожной кнопкой на панели домофона для вызова охраны, автоматизированным управлением лифтами.

«Клубный дом «Вместе» уже привлек множество клиентов, которые ценят индивидуальный подход к созданию исключительной среды для жизни. Компания «Неометрия» продолжит развивать свои проекты, придерживаясь высоких стандартов качества и инновационных решений в жилой недвижимости», – подытожил Александр Жилин.

Справка о компании: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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Застройщик: ООО СЗ “Азбука жилья”.

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