Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пограничники Молдавии не пустили в страну россиянина, якобы участвовавшего в спецоперации на Украине

Пограничная полиция Молдавии перехватила в аэропорту Кишинева россиянина, участвовавшего, по данным ведомства, в военной операции РФ на Украине. Мужчина направлялся в столицу Приднестровья — Тирасполь.

На официальном сайте пограничной полиции указано, что россиянина—участника боевых действий удалось идентифицировать в общем потоке пассажиров благодаря обмену информацией со службой информации и безопасности. Сообщается, что по ходу беседы мужчина попытался «ввести пограничников в заблуждение», но запутался в собственных заявлениях.

«Указанное лицо не имело права пересекать государственную границу»,— сообщили в пограничной полиции. На каком именно основании россиянину запретили транзит в Кишиневе, не сообщается (между РФ и Молдавией по-прежнему действует безвизовое соглашение). Россиянина выслали из страны.

На фоне военной операции России на Украине власти Молдавии требуют от Приднестровья демилитаризации. Под этим среди прочего понимается разоружение местных силовых структур и вывод с территории непризнанной республики российского контингента.

Подробнее о позиции Кишинева — в материале «Ъ» «Кишинев предъявляет ультирасполь».

Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...