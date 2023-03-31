Пограничники Молдавии не пустили в страну россиянина, якобы участвовавшего в спецоперации на Украине

Пограничная полиция Молдавии перехватила в аэропорту Кишинева россиянина, участвовавшего, по данным ведомства, в военной операции РФ на Украине. Мужчина направлялся в столицу Приднестровья — Тирасполь.

На официальном сайте пограничной полиции указано, что россиянина—участника боевых действий удалось идентифицировать в общем потоке пассажиров благодаря обмену информацией со службой информации и безопасности. Сообщается, что по ходу беседы мужчина попытался «ввести пограничников в заблуждение», но запутался в собственных заявлениях.

«Указанное лицо не имело права пересекать государственную границу»,— сообщили в пограничной полиции. На каком именно основании россиянину запретили транзит в Кишиневе, не сообщается (между РФ и Молдавией по-прежнему действует безвизовое соглашение). Россиянина выслали из страны.

На фоне военной операции России на Украине власти Молдавии требуют от Приднестровья демилитаризации. Под этим среди прочего понимается разоружение местных силовых структур и вывод с территории непризнанной республики российского контингента.

Подробнее о позиции Кишинева — в материале «Ъ» «Кишинев предъявляет ультирасполь».

Григорий Лейба