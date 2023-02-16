В Нижнем Тагиле из-за нехватки водителей перестал ходить автобус №53

В Нижнем Тагиле перестал ходить автобус №53 из-за кадрового дефицита в компании, обслуживающей маршрут. Об этом Tagilcity рассказали в «Фирма ТАС (Тагилавтосервис)». Сейчас ведется поиск сотрудников, однако маршрут удастся восстановить не раньше, чем через неделю.

«Механикам организаций, осуществляющим непосредственный контроль за работой автобусов на линии, рекомендовано усилить регулярный мониторинг работы автобусов на маршруте»,– рассказали в администрации.

Напомним, в течение года в Нижнем Тагиле могут снова повысить стоимость проезда в общественном транспорте.

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