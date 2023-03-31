Выборгская таможня передала Минобороны на нужды СВО конфискованный Hummer

Выборгская таможня передала Министерству обороны России конфискованные автомобили и тягач. На нужды СВО направили Hummer в камуфляже, пикап Ford и тягач Renault Premium, сообщили в пресс-службе ведомства.

Эти автомобили были обращены в федеральную собственность по делам об административных правонарушениях. Всего под нужды СВО передали 23 партии имущества после того, как таможня удостоверилась в их безопасности.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Выборгской таможне пресекли вывоз старинных картин и икон жителем США.

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