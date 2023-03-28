На Выборгской таможне задержали вывоз старинных картин и икон жителем США

Сотрудники Выборгской таможни пресекли незаконный вывоз старинных икон и картин гражданином России, постоянно проживающим в США. Он пытался пронести ценности по «зеленому» коридору без декларации.

Как рассказала пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, в багаже мужчины при досмотре обнаружили картину художника-портретиста Д.Г. Левицкого «Женский портрет» и работу М.К. Клодта «Пейзаж» XIX века, а также иконы «Святитель Николай» и «Божией Матери "Греческая"» того же периода создания. В отношении пассажира составили протокол по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров из РФ).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что таможня СЗФО запретила беспошлинный ввоз иностранных систем пожаротушения.

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