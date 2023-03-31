В Тюменской области открыли исправительный центр для осужденных на 65 мест

Исправительный центр для осужденных к принудительной работе на 65 человек начал свою работу в Тюмени, сообщили в telegram-канале регионального правительства. Центр входит в структуру исправительной колонии №4.

«Исправительные центры успешно решают задачи по ресоциализации граждан. Для осужденных к принудительным работам это возможность зарабатывать, оказывать материальную поддержку своим семьям, возмещать ущерб, причиненный преступлениями. Предприятия, в свою очередь, получают надежных, дисциплинированных работников»,— отметил врио начальника ГУФСИН РФ по Тюменской области Алексей Тимофеев.

В исправительные центры отправляют заключенных, уже вставших на путь исправления. После освобождения у осужденных есть перспектива постоянного трудоустройства на предприятии.

По данным ФСИН, в УрФО находятся 13 исправительных центров для осужденных: два — в Тюменской области, четыре — в Свердловской, три — в Челябинской, три — в ХМАО и один — в ЯНАО.

Ранее свердловское ГУФСИН предложило создать женский исправительный центр в Нижнем Тагиле вместо мужского. В нем смогут отбывать наказание 90 женщин, осужденных к принудительным работам.

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Полина Хабарова