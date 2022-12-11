В Нижнем Тагиле предложили создать женский исправительный центр

Свердловское ГУФСИН предлагает создать «женский» исправительный центр в Нижнем Тагиле вместо «мужского». В нем смогут отбывать наказание 90 женщин, осужденных к принудительным работам, рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. Обращение с таким предложением направят во ФСИН России. Исправцентр хотят разместить на Черноисточинском шоссе, 58 возле одной из школ.

В пресс-службе уточнили, что сейчас в Свердловской области действует три участка, функционирующих как исправительный центр — УФИЦ при КП-66 (поселок Решеты), УФИЦ при ИК-13 (город Верхняя Тура) для осужденных мужчин и УФИЦ при ИК-6 (город Нижний Тагил) — для осужденных женщин. На учетах в них состоят около 240 осужденных к принудительным работам. Они трудятся на промышленных предприятий, в сфере ЖКХ, транспорта и других.

«В ближайшее время будет открыт УФИЦ при КП-45 (город Камышлов) на 140 мест для осужденных мужчин, которых планируют трудоустроить на предприятии по производству строительных материалов»,— отметил господин Левченко. По его данным, в 2023 году руководство ГУФСИН продолжит работу по увеличению мест в исправительных центрах региона.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе прямой линии с жителями региона на вопрос о строительстве исправительного центра рядом с одной из школ в Нижнем Тагиле заявил, что бояться осужденных не стоит. «Строится не колония, а исправительный центр. Туда отправляют заключенных, которые уже встали на путь исправления. И еще там будет дислоцироваться спецназ ГУФСИН»,— добавил губернатор.

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Катерина Якушева