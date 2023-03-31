После гибели ребенка в ДТП прокуратура в Татарстане проверяет случаи незаконной выдачи справок для прав

Заместитель прокурора Татарстана Ильнур Ибрагимов дал поручение прокурорам проверить исполнение требований законодательства о безопасности дорожного движения. Поводом для проверок стало смертельное ДТП в Алексеевском, где состоящий на учете у психиатра водитель совершил наезд на ребенка на велосипеде. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура намерена проверить и выявить случаи незаконной выдачи медицинских заключений для получения водительских удостоверений. К данной работе будут привлечены полицейские и медики.

Напомним, ДТП произошло 29 марта в поселке Алексеевское на улице 8 марта. Водитель потерял управление и сбил ребенка. Тот скончался на месте от полученных травм. Позже прокурорская проверка показала, что предполагаемый виновник ДТП состоял на учете у психиатра, но, несмотря на это, он получил справку от врача, а позже и водительские права.

"Ъ-Казань"