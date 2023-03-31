Насмерть сбивший ребенка на велосипеде татарстанец состоит на учете у психиатра

Водитель, который насмерть сбил в Татарстане малолетнего ребенка на велосипеде, состоит на учете у психиатра. Об этом сообщает управление СКР по региону.

Напомним, трагедия произошла 29 марта в поселке Алексеевское на улице 8 марта. Водитель потерял управление и сбил ребенка. Тот скончался на месте от полученных травм.

После аварии прокуратура начала проверку и установила, что водитель состоял на учете у психиатра, и его заболевание относится к перечню медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Однако, несмотря на это, в 2021 году врач Алексеевской ЦРБ выдал мужчине медзаключение об отсутствии противопоказаний к управлению машиной. И вскоре тот получил водительские права.

В настоящее время против врача возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Детали произошедшего выясняются.

"Ъ-Казань"