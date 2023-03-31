В Петербурге хоронят курсантов, погибших в Военной академии связи имени Буденного

В пятницу, 31 марта семьи хоронят курсантов, найденных мертвыми на территории учебного центра Военной академии связи имени Буденного в Сертолово. Об этом сообщает 78.ru.

О смерти троих молодых людей стало известно 28 марта. Накануне ночью они вернулись из увольнения, побывали на построении и легли спать. «Ъ-СПб» писал, что судебно-медицинские эксперты нашли следы наркотиков в крови одного из погибших. Военное следственное управление СК России по Западному военному округу возбудило уголовное дело по статье за халатность (ст. 293 УК РФ).

Одного из курсантов похоронили утром 31 марта, его родные до сих пор пребывают в шоке от произошедшего. Мать молодого человека от стресса до сих пор с трудом передвигается и отказывается от еды. Родные второго курсанта в настоящий момент отправились на кладбище.

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