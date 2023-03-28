В крови погибшего в Ленобласти курсанта нашли следы наркотиков

Судебно-медицинские эксперты нашли следы наркотиков в крови одного из погибших курсантов Военной академии связи имени Буденного. Об этом 28 марта стало известно 47news.

По данным издания, специалисты начали судмедэкспертизу тел трех курсантов, которым утром 27 марта стало плохо в казарме в Сертолово. Сослуживцы пытались помочь им, но после проявления эпилептических признаков все трое скончались.

Военное следственное управление СК России по Западному военному округу возбудило уголовное дело по статье за халатность (ст. 293 УК РФ).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что трое курсантов умерли в Военной академии связи после увольнения. После вечернего построения они легли отдыхать в казарме, наутро им стало плохо. Военное следствие отмечало, что в увольнении юноши могли употребить какое-то химическое вещество, из-за которого им стало плохо.

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