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Коммерсантъ FM
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Анатолий Харчук покинул пост гендиректора хоккейного клуба «Динамо»

Московский хоккейный клуб «Динамо» сообщил об уходе Анатолия Харчука с должности генерального директора. Он покинул пост по собственному желанию, следует из пресс-релиза.

Анатолий Харчук в 2007 году

Анатолий Харчук в 2007 году

Фото: Андрей Махонин, Коммерсантъ

Анатолий Харчук в 2007 году

Фото: Андрей Махонин, Коммерсантъ

«Функции исполняющего обязанности генерального директора возложены на его заместителя — Владимира Газизова. Московское ''Динамо'' продолжает подготовку к новому сезону. В ближайшее время будут сформированы тренерские штабы основной и молодежной команды бело-голубых»,— говорится в сообщении клуба.

65-летний Анатолий Харчук с 2004 по 2006 год был президентом «Динамо». Позднее в разные годы он занимал посты исполняющего обязанности генерального директора и его первого заместителя. С 1997 по 2005 год был вице-президентом Олимпийского комитета России.

Лусине Баласян

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