В Тюменской области продлили ограничительные меры по коронавирусу до 30 июня

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции в Тюменской области продлен до 30 июня, сообщили в telegram-канале регионального правительства. Рост заболеваемости COVID-19 в марте увеличился на 20%, относительно прошлого месяца.

«В марте отмечается рост заболеваемости COVID-19 на 20% по отношению к февралю. При этом за последнюю неделю, с 20 по 26 марта, отмечено снижение заболеваемости на 17% по отношению к предыдущей неделе»,— заявила руководитель регионального Роспотребнадзора Галина Шарухо.

По данным за 30 марта в Тюменской области:

за сутки выявлено 200 случаев заболевания (всего с начала пандемии — 272,2 тыс.);

271 человек выздоровел (за весь период — 265,6 тыс.);

45 человек госпитализированы;

свободно 17,7% коек от общего количества;

проведено 2,8 тыс. лабораторных исследований (всего 4,8 млн).

В январе в Тюменской области продлили режим повышенной готовности до марта. Решение было принято на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.

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Полина Хабарова