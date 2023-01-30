В Тюменской области до марта продлили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности по COVID-19 в Тюменской области продлен до 1 марта, сообщили в пресс-службе правительства региона. Решение принято на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо отметила, что рост заболеваемости коронавирусом фиксируется на протяжении трех недель. За прошедшую неделю рост составил 35%. Наибольший прирост заболеваемости зафиксирован у тюменцев в возрасте от 18 до 29 лет.

В 95% случаев коронавирус протекает в легкой форме. Количество коек для лечения пациентов с COVID-19 в Тюменской области соответствует нормативам Минздрава РФ, а на базе поликлиники №5 в Тюмени открыт дневной стационар.

С начала пандемии коронавирус в Тюменской области диагностировали у 255,5 тыс. человек. Из них почти 249,9 тыс. уже выздоровели, 4 366 пациентов скончались. Последнюю неделю в области ежедневно фиксировали более 100 новых случаев COVID-19. Режим повышенной готовности был введен в конце марта 2020 года.

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