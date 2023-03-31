На первый рейс из Перми в Минск продали половину билетов

На первый рейс Пермь — Минск (Республика Беларусь) продано 49% билетов. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края. Вылет состоится 2 апреля. Перелеты из Перми в Минск и обратно будут выполняться дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям. Всего до конца года планируется совершить 78 парных рейсов. Обслуживать данное направление будет авиакомпания «Икар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Открыть авиасообщение с Минском краевые власти планировали еще осенью 2022 года. В сентябре конкурсная комиссия выбрала получателя субсидий, им стали «Уральские авиалинии» (УАЛ). Согласно программе перевозчика, выполнять рейсы планировалось дважды в неделю, по средам и воскресеньям. До конца 2022 года УАЛ должны были совершить из Перми 26 «парных» рейсов. Анонсированная стоимость билета в одну сторону составляла от 7,7 тыс. руб., туда-обратно — от 12,6 тыс. руб. Однако в конце октября 2022 года авиакомпания отменила рейс из-за низкого спроса на билеты.

В декабре 2022 года победителем нового отбора авиаперевозчика на этот маршрут стала авиакомпания «Икар». Размер субсидии для «Икара» составит 61,6 млн руб.

Ранее были выполнены первые рейсы Пермь — Ереван (Армения) и в обратном направлении. Из столицы Прикамья в Ереван самолет улетел с загрузкой 64%, обратно — 92%.