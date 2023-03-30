Первый рейс из Перми в Ереван улетел с загрузкой 64%

Авиакомпания «Ширак Авиа» 29 марта выполнила первые рейсы Пермь — Ереван (Армения) и в обратном направлении. Как сообщает пресс-служба министерства транспорта Прикамья, из Перми в Ереван самолет улетел с загрузкой 64%, обратно — 92%. Перелеты по данному маршруту будут выполняться раз в неделю, по средам. Полетная программа рассчитана до 25 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В 2021 году прямые рейсы из столицы Прикамья в Ереван выполняли российские авиакомпании Nordwind Airlines и «Уральские авиалинии». В 2022 году регулярных перелетов по этому направлению не было, при этом в региональном министерстве транспорта сообщали, что ведут переговоры о запуске прямых рейсов из Большого Савино в несколько стран ближнего зарубежья, в том числе в Армению. В январе этого года армянская авиакомпания «Ширак Авиа» открыла продажу билетов на рейсы Пермь — Ереван.