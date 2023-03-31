В Екатеринбурге появилась улица имени режиссера Григория Александрова, снявшего фильм «Веселые ребята»

В Октябрьском районе Екатеринбурга появилась улица имени режиссера Григория Александрова, сообщила пресс-служба мэрии. Улица имени Григория Александрова соседствует с улицами, названными в честь артистов Клавдии Шульженко и Марка Бернеса.

Григорий Александров родился в Екатеринбурге 23 января 1903 года. С 1912 года Александров работал в Екатеринбургском оперном театре рассыльным, помощником бутафора, помощником осветителя. В 1921-1924 годах был актером Московского первого рабочего театра Пролеткульта, где познакомился с Сергеем Эйзенштейном. Был ассистентом Эйзенштейна на его первых фильмах «Стачка» (1924), «Броненосец „Потемкин“» (1925).

Собственную карьеру кинорежиссера начал в 1927 году с фильма «Октябрь». Вслед за ним появились «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга». Умер Григорий Александров 16 декабря 1983 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Ранее в Академическом районе Екатеринбурга появилась улица имени Вениамина Яковлева — выпускника Свердловского юридического института и бывшего советника президента, скончавшегося в июле 2018 года.

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Диана Сунагатуллина