В США отменена выставка видеоигр E3

Ежегодная выставка компьютерных игр Electronic Entertainment Expo (E3), организуемая Entertainment Software Association и компанией ReedPop, была отменена. Как указывает AFP, это связано с тем, что все крупные компании проводят собственные встречи: Xbox, Nintendo и Sony уже отказались от участия.

«Организатор шоу ReedPop объявляет, что E3 2023 не состоится, как запланировано, в июне этого года, поскольку физические и цифровые мероприятия отменены»,— говорится на сайте выставки.

Представитель ReedPop Кайл Марсден-Киш в интервью Los Angeles Times объяснил отмену мероприятия отсутствием «играбельных демоверсий» от заинтересованных компаний. В мартовском пресс-релизе выставки не было названо ни одного крупного издателя игр. В связи с невостребованностью организаторы выставки E3 планируют пересмотреть ее формат.

Выставка не проводилась в очном формате c 2019 года из-за пандемии COVID-19. В 2023 году организаторы обещали провести грандиозную вытавку в Лос-Анджелесе с 13 по 16 июня.

Впервые Electronic Entertainment Expo прошла в 1995 года. На мероприятии можно было купить компьютерные и видеоигры, игровые приставки, компьютерную электронику и аксессуары.

Анастасия Ларина