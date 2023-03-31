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Движение по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области будет возобновлено в течение суток

Спасатели и дорожники рассчитывают, что ситуация на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области нормализуется в течение суток. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС региона Сергей Филиппов в официальном Telegram-канале донского управления ведомства.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области

По словам Сергея Филиппова, помощь людям на дороге оказывают 259 спасателей ГУ МЧС, и более 150 единиц техники. Для организации движения были разрезаны ограждения на восьми участках трассы: на 940-ом км, 947-ом км, 952-ом км, 955-ом км, 962-ом км, 969-ом км, 976-ом км, 981-ом км.

Из снежных заносов эвакуировали 65 человек, включая трех беременных женщин. В 17 пунктах временного размещения сейчас находятся 232 человека. Пункты обогрева для пострадавших размещены на трассе М-4 «Дон» на 983-ом км, 985- ом км, 986- ом км, 942- ом км, 945- ом км, 938-ом км, а также на 362-ом км А-260.

Ранее сообщалось, что затор, возникший на автодороге вечером прошлого дня, удалось сократить вдвое.

Анастасия Назарова

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