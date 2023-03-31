Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области затор на трассе М-4 «Дон» сократился до 21 км

На участке трассы М-4 «Дон» между Ростовом-на-Дону и Каменском-Шахтинским затор из-за снежных заносов сократился до 21 км, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области. Возобновлено движение в обе стороны для машин, стоявших в пробке.

Предыдущая фотография

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Следующая фотография
1 / 4

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

«В 17 ПВР размещено 232 человека, жизнеобеспечение организовано. Действуют 8 мобильных пунктов обогрева», — сообщили спасатели.

Работы по расчистке полотна продолжаются.

Трасса М-4 «Дон» была парализована из-за снегопада 30 марта. Вечером движение было приостановлено на участке протяженностью 76 км.

Анастасия Назарова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...