В Ростовской области затор на трассе М-4 «Дон» сократился до 21 км

На участке трассы М-4 «Дон» между Ростовом-на-Дону и Каменском-Шахтинским затор из-за снежных заносов сократился до 21 км, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области. Возобновлено движение в обе стороны для машин, стоявших в пробке.

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«В 17 ПВР размещено 232 человека, жизнеобеспечение организовано. Действуют 8 мобильных пунктов обогрева», — сообщили спасатели.

Работы по расчистке полотна продолжаются.

Трасса М-4 «Дон» была парализована из-за снегопада 30 марта. Вечером движение было приостановлено на участке протяженностью 76 км.

Анастасия Назарова